Ozan Tufan 4 yıl daha Fenerbahçe’de

F.BAHÇE
, Ozan Tufan ile yeni sözleşme imzalayarak kontratını 2023-24 sezonu sonuna kadar uzattı. 2015-16 sezonunda 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan alınan Ozan Tufan, geride kalan 4 sezonda 114 maça çıkarken 79 kez de ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 11 kez de ağları buldu. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve ardından bu sezon F.Bahçe'de yeniden kendini bulan 24 yaşındaki oyuncu, dün sezon sonundan geçerli olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.
İmza sonrasında başkan Ali Koç ile poz veren Ozan Tufan Instagram hesabından ise şu açıklamayı yaptı: "Bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. F.Bahçe'de kalmak dışında bir fikri aklımdan bile geçirmedim. Emre ağabeyin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak ve şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım."