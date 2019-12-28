Ozan Tufan 4 yıl daha Fenerbahçe’de

BUGÜN NELER OLDU

, Ozan Tufan ile yeni sözleşme imzalayarak kontratını 2023-24 sezonu sonuna kadar uzattı. 2015-16 sezonunda 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan alınan Ozan Tufan, geride kalan 4 sezonda 114 maça çıkarken 79 kez de ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 11 kez de ağları buldu.İmza sonrasında başkan Ali Koç ile poz veren Ozan Tufan Instagram hesabından ise şu açıklamayı yaptı: "Bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok.