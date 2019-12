'Patron biziz paylaşmıyoruz‘

TFF'YE

"TFF, VAR'ın uygulandığı federasyonlar ile yakın temasta olup çalışmaları takip etmekte. Olası tüm gelişmelere sistemin hemen adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır."VAR konusunda tartışmalar son günlerde bir kez daha alevlenirkenda yayınları ile gündemi sarstı. Beşiktaş, derbide verilmeyen penaltıları için VAR kayıtlarının açıklanmasını isterken, F.Bahçe ve Trabzon da destek vermişti. Dün de Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtları ile ilgili yaptığı açıklamada kulüplere yanıt verdi. İşte TFF'nin VAR konusundaki yol haritası:Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustakiBu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir. Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve"Eğer TFF açıklamazsa mahkemeye gideceğiz" demişti.KULISLERDE ilginç de bir iddia söz konusu… Derbi maçın ardından yaşanan VAR tartışmaları sonrasında bazı hakemlerin TFF'nin kapısını çaldığı iddia edildi. Hakemlerin Riva'daki VAR kayıtlarının kulüp yetkililerine açılmasını istedikleri ve böylece üzerlerindeki baskıyı da azaltmak istedikleri konuşuluyor.VAR kayıtları konusu, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin ardından bir kez daha gündeme gelirken SABAH SPOR, haberleri ile de amiral gemisi oldu. IFAB CEO'su Lukas Brud'un röportajı gündeme damga vururken, açıklamaları sosyal medyada 'trend topic' listesinde zirveye yerleşti. İnternet sitelerinin gün boyu manşetlerinde kalan haber, TFF'nin son açıklamasına kaynak oldu.TFF dünkü açıklaması ile statüyle ilgili doğru bilgileri kamuoyuna aktardı. Özetle IFAB, VAR kayıtlarının açıklanmasına karışmaz, ülke federasyonları kendi şartlarına göre karar verirler. Hollanda başta olmak üzere bazı ülkeler bunu açıklamayı tercih ederken,açıklamamayı tercih ediyor. TFF de dün VAR'ı açıklamayacağını duyursa dabir çözüm üzerinde çalışıyorlar. Bunun nedeni toplumda olduğu gibi TFF yönetiminde de VAR protokolünün kayıtları açıklanırsa "Kaos olur. Ülkenin yapısı buna müsait değil. Futbol gölgede kalır. Maçları yönetecek hakem bulamayız" diyenler ile "VAR açıklansın... Şu anda TFF ve MHK'ye karşı güvensiz bir ortam var.Bu iki noktadan hareketle TFF ve MHK devre arasındaolarak, her maç olmasa da bazı karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıklamayı tartışıyor ve planlıyor....TFF ve MHK, VAR kayıtlarının açıklanması için formül arıyor. Beylerbeyi ve Riva'da üzerinde çalışılan konu şu: "Eğitim amaçlı kayıtların açıklanması." 1- Her maç açıklanırsa kaos olur. Takımlara bir maç tercih etme hakkını verelim. Ancak bunu VAR protokolüne göre eğitim şartı ile yapalım. 2- Kayıtlar yöneticilere açıklanmak yerine, futbolun ruhunu anlayabilecek teknik adam, sportif direktör ve bir profesyonelden oluşan 3 kişiye izlettirilsin. Böylelikle kulüplerdeki soru işaretleri giderilir ve adalet duygusu güçlenir.BILINDIĞI üzere VAR kayıtları kara kutu gibi saklanıyor.Bu bölümde personel alımından çıkarılmasına kadaruygulanıyor.TFF ve MHK'nin hazırladığı bu projenin ocak ayında eğitim amaçlı uygulanması bekleniyor. TFF yöneticilerinin, bu şekilde toplumdaki infiali durdurup kurumlara güvenilirliği güçlendirmek istedikleri biliniyor. Böylece her maç için yapılacak isteklerin de önüne geçilecek. MHK'de çalışılan bu dosya TFF Yönetim Kurulu'nda tartışılacak.