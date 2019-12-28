'Patron biziz paylaşmıyoruz‘

"TFF, VAR'ın uygulandığı federasyonlar ile yakın temasta olup çalışmaları takip etmekte. Olası tüm gelişmelere sistemin hemen adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır."
VAR konusunda tartışmalar son günlerde bir kez daha alevlenirken SABAH SPOR
da yayınları ile gündemi sarstı. Beşiktaş, derbide verilmeyen penaltıları için VAR kayıtlarının açıklanmasını isterken, F.Bahçe ve Trabzon da destek vermişti. Dün de Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtları ile ilgili yaptığı açıklamada kulüplere yanıt verdi. İşte TFF'nin VAR konusundaki yol haritası: "Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.
BEŞİKTAŞ "MAHKEMEYE GİDECEĞİZ" DEMİŞTİ
Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir. Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır." Bu açıklama sonrası gözler Beşiktaş'a çevrildi. Siyah-beyazlı kulüp,
"Eğer TFF açıklamazsa mahkemeye gideceğiz" demişti.
HAKEMLER TFF'YE BAŞVURDU MU?
KULISLERDE ilginç de bir iddia söz konusu… Derbi maçın ardından yaşanan VAR tartışmaları sonrasında bazı hakemlerin TFF'nin kapısını çaldığı iddia edildi. Hakemlerin Riva'daki VAR kayıtlarının kulüp yetkililerine açılmasını istedikleri ve böylece üzerlerindeki baskıyı da azaltmak istedikleri konuşuluyor.
SABAH SPOR YİNE GÜNDEMİ BELİRLEDİ
VAR kayıtları konusu, F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin ardından bir kez daha gündeme gelirken SABAH SPOR, haberleri ile de amiral gemisi oldu. IFAB CEO'su Lukas Brud'un röportajı gündeme damga vururken, açıklamaları sosyal medyada 'trend topic' listesinde zirveye yerleşti. İnternet sitelerinin gün boyu manşetlerinde kalan haber, TFF'nin son açıklamasına kaynak oldu.
FATİH DOĞAN: VAR ANALİZİ
HER TAKIM 1 MAÇ SEÇSIN
TFF dünkü açıklaması ile statüyle ilgili doğru bilgileri kamuoyuna aktardı. Özetle IFAB, VAR kayıtlarının açıklanmasına karışmaz, ülke federasyonları kendi şartlarına göre karar verirler. Hollanda başta olmak üzere bazı ülkeler bunu açıklamayı tercih ederken, Almanya, İngiltere, İspanya gibi lokomotif ligler
açıklamamayı tercih ediyor. TFF de dün VAR'ı açıklamayacağını duyursa da 'EĞİTIM AMAÇLI'
bir çözüm üzerinde çalışıyorlar. Bunun nedeni toplumda olduğu gibi TFF yönetiminde de VAR protokolünün kayıtları açıklanırsa "Kaos olur. Ülkenin yapısı buna müsait değil. Futbol gölgede kalır. Maçları yönetecek hakem bulamayız" diyenler ile "VAR açıklansın... Şu anda TFF ve MHK'ye karşı güvensiz bir ortam var. Açıklarsak hakemler kendine çekidüzen vereceği gibi toplumda da adalet duygusu güçlenir" şeklinde iki görüşün olması.
EĞİTİM ADIYLA!
Bu iki noktadan hareketle TFF ve MHK devre arasında 'EĞITIM AMAÇ- LI'
olarak, her maç olmasa da bazı karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıklamayı tartışıyor ve planlıyor....
3 PROFESYONEL İSİM OLSUN
TFF ve MHK, VAR kayıtlarının açıklanması için formül arıyor. Beylerbeyi ve Riva'da üzerinde çalışılan konu şu: "Eğitim amaçlı kayıtların açıklanması." 1- Her maç açıklanırsa kaos olur. Takımlara bir maç tercih etme hakkını verelim. Ancak bunu VAR protokolüne göre eğitim şartı ile yapalım. 2- Kayıtlar yöneticilere açıklanmak yerine, futbolun ruhunu anlayabilecek teknik adam, sportif direktör ve bir profesyonelden oluşan 3 kişiye izlettirilsin. Böylelikle kulüplerdeki soru işaretleri giderilir ve adalet duygusu güçlenir.
VAR KAYITLARI KARA KUTU GİBİ
BILINDIĞI üzere VAR kayıtları kara kutu gibi saklanıyor. Bütün maçların kayıtları, diyalogları hazır bulunuyor.
Bu bölümde personel alımından çıkarılmasına kadar "gizlilik"
uygulanıyor. Giriş-çıkış dahi aracı bir şirket üzerinden gizli ilanla yapılıyor.
TFF ve MHK'nin hazırladığı bu projenin ocak ayında eğitim amaçlı uygulanması bekleniyor. TFF yöneticilerinin, bu şekilde toplumdaki infiali durdurup kurumlara güvenilirliği güçlendirmek istedikleri biliniyor. Böylece her maç için yapılacak isteklerin de önüne geçilecek. MHK'de çalışılan bu dosya TFF Yönetim Kurulu'nda tartışılacak. Nihai karar çıkarsa 2 hafta içinde kulüplere de resmi olarak bildirilecek.