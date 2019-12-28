Son dakika: Trabzonspor - Kayserispor (Canlı) İlk 11'ler belli oldu

Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor - Kayserispor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mustafa İlker Coşkun... Maçın VAR'ı Suat Arslanboğa, AVAR'ı ise Bahattin Duran. Trabzonspor - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

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Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor, İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer almıyor.

İLK 11'LER

Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Yedekler: Erce, Ivanildo, Serkan Asan, Abdurrahim, Hosseini, K. Ahmet, Fıratcan, Cafer, Avdijaj, Ekuban

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Brice Florentin Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Ziya Alkurt, Osman Can Çötür

Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan Alemdar, Aksel Aktaş, Mehmet Eray Özbek, Ercan Çifci, Ümran Zambak, Barış EMirhan Doğan, Selahattin Seyhun, Furkan Polat