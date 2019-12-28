Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumunu açıkladı

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 6-2 mağlup ederken karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi. Bordo mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada 23 yaşındaki file bekçisinin sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuzun tedavisine başlandığını belirten Ayaz, "Kalecimiz Uğurcan Çakır'a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır" dedi."