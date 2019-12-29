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Alanyaspor - | CANLI

Alanyaspor ve , Türkiye Süper Lig 17. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Denizlispor’u 5-1’lik skorla mağlup eden Alanyaspor’da hedef, bu maçtan da 3 puanla ayrılarak ilk yarıyı 29 puanda bitirmek. Maç eksiğiyle düşme potasının hemen üstünde, 15. sırada yer alan Konyaspor ise devre arası öncesi rahat bir nefes almak istiyor. Heyecan dolu geçmesi beklenen iki Anadolu takımının mücadelesine, Alanyaspor Konyaspor canlı anlatımı ile ortak olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 16:34
Alanyaspor - Konyaspor | CANLI

Ligde uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, Alanyaspor karşısında bu istatistiği tersine çevirmek için ilk adımı atmak istiyor. Aykut Kocaman ve öğrencileri, Alanyaspor maçını kazandıkları takdirde ilk yarıyı 18 puanda tamamlayacak. Alanyaspor ise galip gelerek üst sıralara tırmanın peşinde. Savunma oyuncusu Welinton'un iki gol birden attığı karşılaşmada ligin zorlu takımlarından Denizlispor'u farklı geçen Alanyaspor, son maçtaki performansını Konyaspor karşısında da gösterebilecek mi? Konya haftalardır hasret kaldığı 3 puan ile bu maçta tanışabilecek mi?

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welınton, Caulker, Baıano, Ceyhun, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse

KONYASPOR: Serkan, Ali Turan, Selim Ay, Anıcıc, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Farouk Mıya, Hadzıahmetovic, Mılosevic, Endon Dacı

İşte Alanyaspor Konyaspor maçı canlı anlatımı...

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Alanyaspor - Konyaspor | CANLI
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