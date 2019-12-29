Arda G.Saray’da

JESSE

SEKİDIKA

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Arda Turan'ın G.Saray'a dönüşü için kapıları ardına kadar açtı. Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde elini öperek barış sağladığı eski talebesi için Antalya maçının ardından şunları söyledi: "Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur bilmiyorum. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı.yandan Terim, ikinci yarıda takımda büyük değişiklikler olacağını da söyledi. Deneyimli teknik adam, "Geleceğe yatırım yapan bir G.Saray olmasına imtina edeceğiz. Bir değişim olacak. Bu devre arası, mayısta, gelecek ocakta olacak ama olacak!MAÇIN yıldızı Taylan Antalyalı, sezonu farklı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi: "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. 2. yarıda çok farklı bir G.Saray olacak. Falcao'ya yakın oynadım, hocam öyle istedi. Aldığım her dakikada elimden geleni yapmaya çalışıyorum."Mücadelede gösterdiği performans ile tribünlerden alkış alan Taylan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sahaya Belhanda'nın yerine 10 numara pozisyonunda çıkan oyuncu, Dünya Trend Topic (en çok konuşulanlar) listesinde de 6. sıraya kadar yükseldi.tribünleri, F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la Zorlu'da görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir'i hedef alan tezahüratlar yaptılar. Özdemir'in Fenerbahçeli olmasına vurgu yapan tribünler,diye bağırdı.G.SARAY tribünleri 2019'un son iç saha maçında teknik direktör Fatih Terim'e destek oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde "İmparator Fatih Terim" sesleri ile Türk Telekom Stadı'nı inletti.sorunlar sarı-kırmızılıların E-Spor takımını da etkiledi. Riot Games Türkiye, G.Saray'ın geçmiş dönemdeki borçlarının hâlâ ödenmemesi nedeniyle 2020 Kış Mevsimi'nde VFŞL'de mücadele edemeyeceğini duyurdu.Fatih Terim'in gündeminde hafta içinde attığı tweet de vardı. Terim, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'daki görüşmesine göndermede bulunduğu tweet için şu ifadeleri kullandı:ONYEKURU sonrasında sırada Jesse Sekidika var. 70 bin Euro alacağı ödenmediği için Eskişehirspor'la yollarını ayırmak üzere olan 23 yaşındaki forvet için Galatasaray girişimlere başladı. Sarıkırmızılı kulübün, menajerlik lisansını alan eski sportif direktörü Cenk Ergün aracılığı ile transferi bitirmek istediği öğrenildi.