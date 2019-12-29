Aslan fabrika ayarlarına döndü

BUGÜN NELER OLDU

İlk yarının en farklı galibiyetini alan Galatasaray, tatile mutlu çıktıG.SARAY çok kötü geçen sezonun ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapadı ve ocak ayındaki transferlerini heyecanla beklemeye başladı. LIGDE 11'de ilk kez oynayan Taylan Antalyalı çok daha önce şans bulmalıydı. Sürekli dikine paslarla tehlikeli pozisyonlar hazırlayan Taylan, Selçuk ve Nzonzi'de hiç alışık olmadığımız altıpasa gol koşusunu izletti. ASLAN'IN zayıf halkası Mariano, karşısında Galatasaray'da futbolu unutan Tarık Çamdal'ı bulunca sağ kanadı koridora çevirdi, Falcao'ya 'al da at' dedi. Galatasaray 37 dakikada bulduğu 3 golle maçı ilk yarıda bitirirken, Feghouli son dokunuşlarda dikkatli olsa farkı daha da artıracaktı. İKINCI yarı yağmurla ağırlaşan zeminde Galatasaray'ın hızı kesilse de Muslera kalesinde yine güven verdi. Aslan'ın asist kralı Ömer, oyuna giren Babel'i uzun topla savunma arkasına kaçırdı ve Babel 4-0'ı buldu. GEÇEN sezonun en başarılı teknik adamlarından Bülent Korkmaz'ı göndermekle hata yapan Antalyaspor, Ankaragücü ve Kayserispor'dan sonra en muhtemel düşme adayı olduğunu gösterdi.FALCAO ve Taylan'ın futbolu G.Saray taraftarını sosyal medyada coşturdu. Yapılan yorumlarda İstanbul'daki soğuk ve yağmurlu havaya vurgu yapılırken, "Soğuk bir akşamda yanıyorlar", "Büyük oynuyorlar", "Artık çocukları pistten alma vakti geldi", "11 gol geriden gelip kral olacak Falcao yoklamaya başladı" ifadeleri dikkat çekti.UZAK direkte Taylan'ın kafa vuruşunu Ufuk eliyle kesince hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Falcao kaleci Boffin ile topu ayrı köşelere gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım olan Galatasaray (6), iç sahada kaydettiği son 5 golün 4'ünü beyaz noktadan buldu.SEZONUN ikinci yarısı için önemli bir değişime hazırlanan G.Saray'da Mariano ile Nagatomo dün son maçlarına çıktılar. Sözleşmeleri bedelsiz olarak feshedilecek olan iki yıldız, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Terim'in sildiği Nzonzi ve Emre Mor da yolcular kervanında .Seri'nin durumu belirsizliğini korurken, Belhanda için de teklifler bekleniyor.