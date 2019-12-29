Başakşehir paşalar gibi

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir, ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı gole boğdu. Sahasında oynadığı mücadelede baştan sona üstünlüğünü koruyan Okan Buruk'un öğrencileri, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Turunculacivertlilerin gollerini Demba Ba (2), Crivelli, Jorge Fernandes (kk) ve Elia kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise Ricardo Quaresma penaltıdan attı. Bu sonuçla puanını 33 yapan Medipol Başakşehir, ligde 2. sıradaki yerini koruyarak Sivasspor'un ardından zirve takibini sürdürdü. Zor günler geçiren Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.