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Başakşehir paşalar gibi

Sahasında Kasımpaşa’ya Demba Ba (2), Crivelli, Fernandes (kk) ve Elia’nın golleriyle fark atan turuncu-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Başakşehir paşalar gibi
Medipol Başakşehir, ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı gole boğdu. Sahasında oynadığı mücadelede baştan sona üstünlüğünü koruyan Okan Buruk'un öğrencileri, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Turunculacivertlilerin gollerini Demba Ba (2), Crivelli, Jorge Fernandes (kk) ve Elia kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise Ricardo Quaresma penaltıdan attı. Bu sonuçla puanını 33 yapan Medipol Başakşehir, ligde 2. sıradaki yerini koruyarak Sivasspor'un ardından zirve takibini sürdürdü. Zor günler geçiren Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.
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Başakşehir paşalar gibi
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