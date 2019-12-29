Beşiktaş'ta transfer gündemi Cenk Tosun

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, resmi temaslara başlamak için Futbol Federasyonu'nun (TFF) 4 Ocak'ta açıklayacağı kulüp bütçelerini bekliyor. Kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Yunus Mallı ile ilgilenen siyahbeyazlılar, aynı zamanda Alanyaspor'un deneyimli savunmacısı Fabrice N'Sakala ile görüşme halinde. Forvet transferinde liste başı olan Cenk Tosun için de Everton'daki durumunun netleşmesi sonrası harekete geçilecek. Cenk'in Avrupa'dan teklif gelmemesi halinde Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

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