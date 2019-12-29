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Borussia Dortmund Haaland'ı resmen duyurdu!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne performansıyla damga vuran RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer bedeli 30 milyon Euro...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 17:51
Borussia Dortmund Haaland'ı resmen duyurdu!

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken RB Salzburg'un 19'luk yıldızı Erling Haaland, Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman devi, bu flaş transferi video ile duyurdu. Dortmund'un kasasından bu transfer için 30 milyon Euro çıkacak.

Daha önce RB Salzburg forması giyen Minamino, Liverpool'a transfer olmuştu.

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke transferle ilgili, "Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen birçok teklife rağmen, Haaland sportif rekabet ve bakış açısı nedeniyle Dortmund'u tercih etti. Israrımız karşılığını buldu." açıklamasını yaptı.

Borussia Dortmund Erling Haaland transferini böyle duyurdu

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Borussia Dortmund Haaland'ı resmen duyurdu!
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