Fırtına’dan şaşaalı kapanış

SÖRLOTH

NWAKAEME

2010-11'DEN

BUGÜN NELER OLDU

TRABZONSPOR adına dün gece perdeyi açan ve kapatan isim olan Sörloth, 11 farklı takımın filelerini sarsmayı başardı. Şu anda ligde 12 golle krallık yarışında 1. sırada olan Sörloth'un, 5 tane de asisti bulunuyor. Norveçli forvet resmi maçlarda da toplam 15 gole ulaşarak daha sezonun ortasında kariyer rekorunu egale etti.NWAKAEME'NIN iç sahadaki gol hasreti dün sona erdi. Tam 8 maç sonra iç sahada gol atmayı başaran Nijeryalı futbolcu en son 29 Eylül'de Beşiktaş'a evinde gol atmış, sonrasında bulduğu dört golü de deplasmanda kaydetmişti. Öte yandan Nwakaeme dün gol sayısını 5'e çıkarırken, daha önce 4 de asist yapmıştı.TRABZONSPOR, 2010-2011 sezonundan sonra 17 haftalar itibarıyla en çok puan aldığı sezonunu yaşıyor. Bordo-mavili takım o dönemde 42 puan toplamıştı.TRABZONSPOR'DA skor 3-1'ken hava topunda Sosa ile çarpışan kaleci Uğurcan Çakır, sol ayağını burktu. Oyuna devam edemeyen genç kalecinin yerine Erce girdi. Kulüpten yapılan açıklamada Uğurcan'ın ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edildiği, kesin teşhisin çekilecek MR sonrası konulacağı belirtildi.