Kaplan kükredi: 2. yarıyı bekleyin

G.Saray'ın 'Kaplan'
lakaplı Kolombiyalı golcüsü
Radamel Falcao, sarı-kırmızılı
formayla çıktığı 7. lig maçında coştu.
Bu kulvardaki ilk ve tek golünü 13 Eylül'de 1-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında atan
yıldız
oyuncu, 3 aylık
sessizliğini biri
penaltıdan iki
golle bozdu. Attığı 3 gol de iç saha maçlarında geldi.
Performansıyla
Antalya kilidini
açanFalcao karşılaşma
sonrası
konuşurken, 2. yarı için
umut dağıttı: "İkinci yarıda daha da iyi hale geleceğiz. İyi bir devre arası hazırlık dönemi geçirdikten sonra ben ve takım iyi bir şekilde lige döneceğiz."