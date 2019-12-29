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Kaplan kükredi: 2. yarıyı bekleyin

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Kaplan kükredi: 2. yarıyı bekleyin
G.Saray'ın 'Kaplan' lakaplı Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7. lig maçında coştu. Bu kulvardaki ilk ve tek golünü 13 Eylül'de 1-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında atan yıldız oyuncu, 3 aylık sessizliğini biri penaltıdan iki golle bozdu. Attığı 3 gol de iç saha maçlarında geldi. Performansıyla Antalya kilidini açanFalcao karşılaşma sonrası konuşurken, 2. yarı için umut dağıttı: "İkinci yarıda daha da iyi hale geleceğiz. İyi bir devre arası hazırlık dönemi geçirdikten sonra ben ve takım iyi bir şekilde lige döneceğiz."
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Kaplan kükredi: 2. yarıyı bekleyin
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