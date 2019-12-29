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Ozan Tufan 5 milyon Euro'ya rağmen Fenerbahçe'yi seçti

Çin’den 5 milyon Euro imza parası içeren dev bir teklif alan, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen’in de peşinden koştuğu milli oyuncu Ozan Tufan, “Ben Fenerbahçeliyim” diyerek sarı lacivertli kulüple yeni sözleşme imzaladı.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Ozan Tufan 5 milyon Euro'ya rağmen Fenerbahçe'yi seçti

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ozan Tufan kendisine gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti ve sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Milli futbolcuya bir Çin kulübü, 5 milyon Euro imza parası içeren bir teklif sundu. Alman Bayer Leverkusen takımı ise 5 yıllık uzun bir kontrat önerdi. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu iki teklifi de reddetti. Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri F.Bahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için fedakârlık gerekirse yaparım" dediği öğrenildi.

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DETAYLARI BİLE KONUŞMADI

Ozan'ın Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede, başkanın kendisine verdiği söz sonrası detayları konuşmadan 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi. Ozan Tufan'ın futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı planladığı bildirildi.

F.BAHÇE'DEN ÇAĞRI

F.BAHÇE Kulübü, Beşiktaş derbisi sonrasında yaşananlarla ilgili TFF'ye çağrı yaptı. İşte resmi siteden yapılan o duyuru: "Bizi son derece kaygılandıran hakem atama prosedürleri yetmiyormuş gibi, takımımızın kazandığı derbi maçının hakemlerinin MHK Başkanı tarafından ifadeye çağırılıp sorgulandığı ve hesap sorulduğu iddiaları, Türk futbolundaki adalete olan inancımızı oldukça derinden yaralamaktadır. MHK Başkanı Sayın Zekeriya Alp'i veya Türkiye Futbol Federasyonu'nu ivedilikle bu konuda açıklama yapmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz."

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Ozan Tufan 5 milyon Euro'ya rağmen Fenerbahçe'yi seçti
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