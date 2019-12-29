Paslanma çelik!

7. sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta yıldızlaşan, taraftarın "Heykelini dikelim"
diyeceği kadar gönüllerde taht kuran Atiba, siyah-beyazlı takımın en istikrarlı ve başarılı ismi olarak ön plana çıkıyor. İşte 36 yaşındaki Kanadalı'nın rakamları: 2342 günlük Beşiktaş serüveninde sadece 196 günü sakat olarak geçirdi, yüzde 92 gibi önemli bir oynama istikrarı yakaladı. Futbol hayatında kale dışında tüm mevkilerde görev yaptı. Ön liberoda 237, sağ bekte 62, orta sahada 46, sol kanatta 35, sağ kanatta 18, sol bekte 43, santrfor ve 10 numarada ise 1'er maça çıktı.
MEVKİDAŞLARINA BÜYÜK FARK ATTI
GENÇLERBİRLİĞİ maçında 4 gole etki ederek kariyer rekorunu kırdı; Kopenhag'da 24 gol ve 10 asistlik performans sergilerken, Beşiktaş'ta ise 17 gol ve 20 asiste ulaşarak skora 37 kez etki yaptı. Mevkidaşları ile karşılaştırıldığında büyük üstünlük sağladı.
Comparisonator verilerine göre; sezonun geride kalan haftalarında ofansif bölgede maç başına 3.91 ikili mücadele kazandı. Bu rakam, diğerleri için 2.42 olarak gerçekleşti. Kazanılan hava toplarında 2.23'e 1.01 gibi önemli bir farka imza attı. Üçüncü bölgede de maç başına 8.15 pas gerçekleştirirken diğer isimlerde bu oran 4.16'da kaldı.
GENETİK AÇIDAN AVANTAJIM VAR
İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Atiba, 2016 yılında SABAH
'a verdiği röportajda şunları söylemişti,"Kondisyonla ilgili sorunum yok. Enerjim her zaman yüksektir. Fiziksel açıdan genetik avantajım var; zayıf bir yapıya sahibim. Kilo almasorunum yok. Vücudumun beni götürdüğü yere kadar oynamak istiyorum."
BİR KOLTUKTA İKİ KARPUZ TAŞIYACAK
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın antrenör yetiştirme programında yer vereceğini açıkladığı Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şubat'ta 37 yaşına girecek olan tecrübeli oyuncu hem futbola devam etmeyi hem de antrenörlük eğitimi almayı planlıyor.
Yönetim ise her şartta Atiba ile yola devam edecek.
- BİR GÖRÜŞ - Sinan VARDAR
Sportif direktör olmalı
TÜRK futboluna gelen çok değerli futbolcular vardır. Mesela Alex, Hagi. Bunlar hem iz bırakmıştır hem de birçok güzel duygu yaşatmıştır. Atiba da bunlardan biri... O geldiğinde oğlum Mete Vardar yönetimde sorumluydu, kalması için çok uğraştı iyi ki de takımda kaldı. Beşiktaş tarihinde iz bıraktı. Antrenörlük iyi eğitim alınması gereken bir alan, onun da şimdiden başlaması lazım. Beşiktaş'ın en büyük eksiği futbolun içinden gelen sportif direktörünün olmaması. Bence Atiba'dan harika bir sportif direktör olur. Karakteriyle, davranışıyla, insan ilişkileri ve yaşantısı ile büyük bir örnek...
Gençlerin de rol modeli olur. Ahmet Nur Çebi'den yeni sezon için Atiba ile bu konularda görüşmesini beklerim.