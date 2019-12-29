Paslanma çelik!

BUGÜN NELER OLDU

7. sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta yıldızlaşan, taraftarındiyeceği kadar gönüllerde taht kuran Atiba, siyah-beyazlı takımın en istikrarlı ve başarılı ismi olarak ön plana çıkıyor. İşte 36 yaşındaki Kanadalı'nın rakamları: 2342 günlük Beşiktaş serüveninde sadece 196 günü sakat olarak geçirdi, yüzde 92 gibi önemli bir oynama istikrarı yakaladı. Futbol hayatında kale dışında tüm mevkilerde görev yaptı.GENÇLERBİRLİĞİ maçında 4 gole etki ederek kariyer rekorunu kırdı;Comparisonator verilerine göre; sezonun geride kalan haftalarında ofansif bölgede maç başına 3.91 ikili mücadele kazandı. Bu rakam, diğerleri için 2.42 olarak gerçekleşti. Kazanılan hava toplarında 2.23'e 1.01 gibi önemli bir farka imza attı. Üçüncü bölgede de maç başına 8.15 pas gerçekleştirirken diğer isimlerde bu oran 4.16'da kaldı.İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Atiba, 2016 yılında'a verdiği röportajda şunları söylemişti,"Kondisyonla ilgili sorunum yok. Enerjim her zaman yüksektir. Fiziksel açıdan genetik avantajım var; zayıf bir yapıya sahibim. Kilo almasorunum yok. Vücudumun beni götürdüğü yere kadar oynamak istiyorum."BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın antrenör yetiştirme programında yer vereceğini açıkladığı Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Yönetim ise her şartta Atiba ile yola devam edecek.TÜRK futboluna gelen çok değerli futbolcular vardır. Mesela Alex, Hagi. Bunlar hem iz bırakmıştır hem de birçok güzel duygu yaşatmıştır. Atiba da bunlardan biri... O geldiğinde oğlum Mete Vardar yönetimde sorumluydu, kalması için çok uğraştı iyi ki de takımda kaldı. Beşiktaş tarihinde iz bıraktı. Antrenörlük iyi eğitim alınması gereken bir alan, onun da şimdiden başlaması lazım. Beşiktaş'ın en büyük eksiği futbolun içinden gelen sportif direktörünün olmaması.Gençlerin de rol modeli olur. Ahmet Nur Çebi'den yeni sezon için Atiba ile bu konularda görüşmesini beklerim.