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Tatili hak ettiler

Ünal Karaman, oyuncularının gösterdiği performansla gurur duyduğunu belirterek “Üç buçuk günde 1 maç oynadık. İyi bir tatili hak ettiler” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Tatili hak ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonrası şöyle konuştu: "Her türlü zorluğa karşı mazeret üretmeden sadece işine odaklanmış profesyonellerle böyle bir sonuç aldık. Hocaları olarak onlarla gurur duyuyorum. Bazen soyunma odasında çok kızdığımız, bağırdığımız maçlar da oldu. Kazandığımız maçlar sonrasında da bunlar yaşandı. Aidiyet hissi düşündüğümüz kadar basit bir duygu değil. Her şeye rağmen bütün oyuncularımı rengi, milliyeti, ülkesi ne olursa olsun alınlarından öpüyorum. Basit maçlarda kaybettiğimiz puanlar da dahil olmak üzere, oyuncularımın tüm performansıyla gurur duyuyorum. Biz üç buçuk günde 1 maç oynadık. İyi bir tatili hak ettiler."
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Tatili hak ettiler
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