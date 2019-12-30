Arda 66’yla dönüyor!

TİMURLENK

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in,dediği Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'le yollarını ayırdı.G.Saray'a 1.5 yıllık imza atacak. 32 yaşındaki oyuncu futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak isterken, sosyal medyadaki tepkilerden etkilenen yönetim görüşmeyi yılbaşı sonrası yapacak. Arda Turan, 66 numarayı giyecek.G.Saray'ın Arda'ya ihtiyacı yok ama aklında futbol oynamak varsa ve fiziksel olarak hazır olduğuna inanıyorsa Arda'nın G.Saray'a ihtiyacı var. Arda'nın Barcelona'ya gittiğinde bildiğimiz yeteneklerini masaya yatırırsak çok faydalı olur. Ayrıca Terim ile kaybettiği yılları geri kazanma fırsatını elde eder. A.Madrid ve Barcelona'da oynarken izinli günlerinde İstanbul'a gelip G.Saray'ın maçlarını tribünde izlemiştir. G.Saray'a gönülden bağlı olan Arda, Fatih hocanın dediği gibi 'Futbolu G.Saray'da noktalamalıdır.'Sırtında 66 yazarken büyük yetenekti. Popülist bir yönetimin 10 numara ve kaptanlık pazubandıyla onu 2. Metin Oktay yapma hevesi ağır geldi. Atletico'da La Liga'nın tozunu atarken, takım elbise ile onu havuza sokan imajcı takımı türedi. Oyunu aklı ile oynayan adamda akıl bırakmadılar. Her gelen kendi takım elbisesini uydurmaya çalıştı Arda'ya. Son iki yılda 19 maçta 11 çıkmış oyuncuya Terim'in aklı 'hayır' der ama yüreği 'evet' diyor. Terim'i de Fatih Terim yapan sadece aklı değil yüreği!