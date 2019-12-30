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Cisse kurtardı

Alanyaspor, geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor’u 90+4’te bulduğu golle 2-1 yendi. Cisse, iki kez ağları sarsarak şov yaptı

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'u uzatmaların son dakikasında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tatile mutlu girdi. Konyaspor, 8. dakikada Erdon Daci'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Alanya, 35. dakikada Papiss Cisse ile beraberliği sağladı. İkinci yarıda iki ekip de gol için çok sayıda pozisyona girdi. Maç tam böyle bitti derken 90+5'te sahne alan Senegalli Cisse, ağları havalandırıp takımına 3 puanı getirdi. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Alanya, 29 puana yükseldi. 10 maçtır kazanamayan Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ise ilk yarıyı 15 puanla tamamladı.
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Cisse kurtardı
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