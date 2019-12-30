Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! 4 yıldız birden

Sezona flaş transferlerle hızlı başlayan sarı lacivertliler, ilk 2 maçtan galibiyetle ayrılırken daha sonra düşüşe geçmişti. Ligin ilk yarısında savunmada yaşanan problemlerle gündeme gelen sarı-lacivertliler, stoper ve sol bek bölgesinde çoğu karşılaşmada farklı mevkilerden oyuncu oynatmak zorunda kalmıştı. Hasan Ali'nin uzun süren sakatlığı nedeniyle sol bek oynamak durumunda kalan Dirar'ın yanı sıra, normalde ön libero mevkisinde görev alan Jailson da uzun süre stoper bölgesinde oynamak zorunda kalmıştı.