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'nin listesi ortaya çıktı! 4 yıldız birden

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 31'e yükselterek, ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı. Ara döneminde takıma sol bek, stoper ve kanat forvet katmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertli ekipte, sportif direktör Damien 'nin listesi de ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer listesi...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 15:10
Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! 4 yıldız birden

Sezona flaş transferlerle hızlı başlayan sarı lacivertliler, ilk 2 maçtan galibiyetle ayrılırken daha sonra düşüşe geçmişti. Ligin ilk yarısında savunmada yaşanan problemlerle gündeme gelen sarı-lacivertliler, stoper ve sol bek bölgesinde çoğu karşılaşmada farklı mevkilerden oyuncu oynatmak zorunda kalmıştı. Hasan Ali'nin uzun süren sakatlığı nedeniyle sol bek oynamak durumunda kalan Dirar'ın yanı sıra, normalde ön libero mevkisinde görev alan Jailson da uzun süre stoper bölgesinde oynamak zorunda kalmıştı.

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Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! 4 yıldız birden
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