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'in maç programı belli oldu

Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 2. sırada tamamlayan ikinci yarıya hazırlanacağı Antalya kampında, Hollanda'nın Fortuna Sittard ve İsviçre'nin takımları ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:53
Medipol Başakşehir'in maç programı belli oldu

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu.

İkinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü toplanacak turuncu-lacivertli ekip, aynı gün Antalya'ya hareket edecek. İstanbul ekibi, 15 Ocak Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.

Okan Buruk'un ekibi, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak.

İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

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Medipol Başakşehir'in maç programı belli oldu
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