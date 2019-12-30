Pedro Kartal’a!

Devre arasında takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferinde Fiorentina forması giyen Pedro ile anılıyor. Mor Menekşeler'e yakınlığı ile bilinen La Nazione Gazetesi, siyah-beyazlıların Brezilyalı forvetle anlaşma noktasında olduğunu yazdı. Sezon başında 11 milyon Euro bonservisle Fluminense'den Fiorentina'nın yolunu tutan 22 yaşındaki Pedro, sadece 4 lig maçında oynayabildi. Daha fazla süre almak isteyen Pedro için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği, genç futbolcunun Ocak ayında kiralık olarak Türkiye'ye gideceği ifade edildi. Balotelli için de bir dizi görüşmede bulunan siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın yapılan teklife cevap vermesini bekliyor.



HASIC KİRALIK GİDİYOR

Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı Ajdin Hasic'i kiralama planı yaptığı öğrenildi. 6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de 1 yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak. Bu arada Hasic'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro imza parası için oyunc