Trabzonspor’un süper ikilisi

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un ligin ilk yarısında 17 maçta attığı 35 golün 25'inde Sörloth ve Sturridge imzası bulunuyor.Trabzonspor'un ilk yarıda topladığı 32 puanın 25'i ise Sörloth'un gol attığı maçlarda elde edildi. Öte yandan Sörloth ve Sturridge'in uyumu, dikkat çeken başka bir nokta oldu. 17 haftanın 9'unda beraber görev yapan bu ikili, uyumları ile parmak ısırttı.Sturridge bu maçlarda asistlerinin 3 tanesini Sörloth'a yaptı. Norveçli yıldız da takım arkadaşına 2 gol pası verdi.Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Kayserispor galibiyetine geniş yer ayırdı. Taka Gazetesi,; Karadeniz Gazetesi,; Sonnokta Gazetesi,; Günebakış Gazetesi,, "Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri'yi farklı mağlup ederek kapattı"; Kuzey Ekspres Gazetesi,başlıklarına yer verdi.