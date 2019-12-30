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VAR’a itiraz hakkı geliyor

Giriş Tarihi: 30.12.2019
VAR’a itiraz hakkı geliyor
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, VAR sistemiyle ilgili radikal bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktörlerin önerisiyle futbolcular ve kulüplerden aldığı görüşler üzerine Ceferin, VAR ile ilgili yeni kararların alınacağı 29 Şubat 2020'deki IFAB toplantısında değişiklik önerisinde bulunacak. Ceferin, her devre için 1 VAR itiraz hakkı verilmesini sağlayacak öneriyi sunacak. UEFA'nın isteği; her takıma devre başına 1 VAR itiraz hakkı vermek ve bu şekilde VAR'a olan güvensizliğin önüne geçmek. Bu itirazı teknik direktörler yapabilecek. Hakemler, teknik adamların itirazı sonrası monitöre gitmek ve pozisyonu tekrar izlemek zorunda olacak.
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VAR’a itiraz hakkı geliyor
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