VAR’a itiraz hakkı geliyor

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, VAR sistemiyle ilgili radikal bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktörlerin önerisiyle futbolcular ve kulüplerden aldığı görüşler üzerine Ceferin, VAR ile ilgili yeni kararların alınacağıdeğişiklik önerisinde bulunacak. Ceferin, her devre için 1 VAR itiraz hakkı verilmesini sağlayacak öneriyi sunacak.Bu itirazı teknik direktörler yapabilecek. Hakemler, teknik adamların itirazı sonrası monitöre gitmek ve pozisyonu tekrar izlemek zorunda olacak.