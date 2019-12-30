Yıl sonu partisi

BUGÜN NELER OLDU

Kanarya, 13. dakikadaestetik frikiği ile öne geçti amagolü ile sevinci sadece 5 dakika sürdü. Sarılacivertlilere 3 puanımüthiş füzesi getirdiF.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal,Sert oyunu veBiz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen bir kulübüz. Biz futbolun doğrularını yaparak şampiyon olacağız" dedi. Yanal, derbi sonrası yapmadığı basın toplantısı hatırlatılınca daBaşkanımızın da bir açıklaması var konuyla ilgili. Başkan açıkladıysa benim konuşmam doğru olmaz" diye konuştu.F.Bahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "Zor maç oldu.Gol atmak çok güzel ama ortaya koyduğumuz takım oyunu ve 3 puan önemli. Maç kontrolümüz altındaydı ama kornerden bir gol yedik.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Jailson karşılaşma sonunda, "Deplasmanda kazanmanın önemini bilmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca herkes elinden geleni yaptı. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradan istediğimiz sonuçla ayrılıyoruz. Bu galibiyet yarışın içinde olmamız için önemliydi. Şimdi kısa bir tatilin ardından ikinci yarı daha iyi olmalıyız" diye konuştu. Brezilyalı yıldız golü içinse, "Gol için çok mutluyum. Ekip olarak birlikte ve iyi çalıştık, ben golümle katkı verdim" yorumunu yaptı.