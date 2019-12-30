Yıl sonu partisi

Kanarya, 13. dakikada Deniz'in
estetik frikiği ile öne geçti ama Abarhoun'un
golü ile sevinci sadece 5 dakika sürdü. Sarılacivertlilere 3 puanı Jailson'un
müthiş füzesi getirdi
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Oynadığımız futbolu rakibe kabul ettirsek de pozisyon zenginliği yoktu.
Sert oyunu ve hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum.
Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen bir kulübüz. Biz futbolun doğrularını yaparak şampiyon olacağız" dedi. Yanal, derbi sonrası yapmadığı basın toplantısı hatırlatılınca da "Ayın 6'sında hep beraber yemek yedikten sonra konuşacağız.
Başkanımızın da bir açıklaması var konuyla ilgili. Başkan açıkladıysa benim konuşmam doğru olmaz" diye konuştu.
"2. YARI İÇİN UMUTLANDIK'
F.Bahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "Zor maç oldu. Sivas yenilgisinden sonra çok üzüldüğümüzü herkes biliyor. Kalan maçları kazanmak istiyorduk. Camiamıza ve taraftarımıza bunu borçluyduk.
Gol atmak çok güzel ama ortaya koyduğumuz takım oyunu ve 3 puan önemli. Maç kontrolümüz altındaydı ama kornerden bir gol yedik. Bu sonuçla ikinci yarıya umutlu gireceğiz."
BEN ATTIM AMA EKİP ÇALIŞTI
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Jailson karşılaşma sonunda, "Deplasmanda kazanmanın önemini bilmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca herkes elinden geleni yaptı. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradan istediğimiz sonuçla ayrılıyoruz. Bu galibiyet yarışın içinde olmamız için önemliydi. Şimdi kısa bir tatilin ardından ikinci yarı daha iyi olmalıyız" diye konuştu. Brezilyalı yıldız golü içinse, "Gol için çok mutluyum. Ekip olarak birlikte ve iyi çalıştık, ben golümle katkı verdim" yorumunu yaptı.