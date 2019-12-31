Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman ayrılmayı kafasına koymuş

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi dün resmen sona erdi…
Başkan Ahmet Ağaoğlu TRT
Spor'da yaşanan süreci şöyle
anlattı: "Puan kaybettiğimiz ve
kötü oynadığımız maçlardan
sonra yapılan tüm eleştirileri
üzerime aldım. 'Hoca yanlış bir taktik uyguladıysa bunun da sorumlusu benim, herhangi bir futbolcu pas hatası yapmışsa bunun da sorumlusu benim'
dedim. Konya
maçından sonra ise 4-5 haftadır oynamış olduğumuz futbol ve ikinci yarılarda sergilenen futboldan memnun olmadığımı, geriye yaslanan baskı yiyen ve bunu kıramayan oyunun Trabzonspor'un karakteriyle uyuşmadığını
söyledim. Hoca bu eleştiriyi
kendi üzerine almış."
KAYIPLARDAN ETKİLENEN YAPISI VAR
"Kayserispor maçından sonra yaptığı basın toplantısında 'Teknik direktör olarak sinecek değilim. Bazı insanların oturdukları koltuklar taraftarlıklarının önüne geçmiyor. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi'
dedi. Ayrıca 'Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım'
gibi ifadeler kullanmış. Kayıplardan etkilenen bir yapısı vardı. Gelinen noktada zaten ayrılmayı kafasına koymuş. Divan başkanı ve genel sekreterimiz ile yaptığı görüşmede de bunu ifade etmiş.
Karşılıklı olarak anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık. Tüm süreç bu."
BAŞKAN DA GİTSE YAPIMIZ SAĞLAM
OLAYIN çok sıcak olduğunu ve teknik direktör arayışına girmediklerini belirten Ağaoğlu şunları söyledi: "Şota ile anlaşılmış, Mustafa Denizli ile görüşülmüş diye bilgi kirliliği var. Yapısal olarak da bakıldığında özveriyle mücadele eden, takımın yükünü yüklenen oyuncularımız var. Bu takımın kaptanı Sosa ve ileriye dönük teknik ekipte kalmasını istediğimiz isimlerden. Hüseyin Çimşir 1.5 yıldır hocanın yardımcısıydı. Kulübün yapısını, oyuncuları biliyor. Bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Yapı sağlam, bir tuğlayı çektiğiniz zaman bozulmaz. Allah Ahmet Ağaoğlu'nun canını aldığında da bu çark işler. Oluşturduğumuz yapı oldukça sağlam."
TEHDİT VE HAKARET VAR
ÖZEL telefonuna yüzlerce tehdit ve hakaret içerikli mesaj geldiğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Büyük takımlar, büyük kulüpler hiçbir zaman için kişilerle ayakta değillerdir. Gelir hizmet eder, süreniz dolduğunda, başarısızsanız görev süreniz dolmadan bırakır gidersiniz. Kulübe gelince, 17 kulüp başkanının fotoğraflarını görürseniz hepsi hizmetleriyle anılırlar" diye konuştu.
CANIMI ACITTI
BAŞKAN Ağaoğlu, Ünal Karaman'la haftada en az 4-5 gün görüştüğünü belirtip, "Bu kadar yakın iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık değil hayal kırıklığı var. Herkesin sorumluluğunu üzerine alan bir başkanın yaptığı öz eleştiriyi direkt kendi üzerine alması ve başkanı taraftarlıkla, başkanlığını yerine getirememekle itham etmesi bir hayal kırıklığı yaşattı. Canım acıdı" dedi.
2 MİLYON 250 BİN LİRA ALDI
Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada Ünal Karaman'a, 1 Aralık 2019-31 Mayıs 2020'yi kapsayan 6 aylık dönemden doğacak 2 milyon 250 bin lira tutarındaki tüm maaşlarının ödendiği kaydedildi