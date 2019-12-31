Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman ayrılmayı kafasına koymuş

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Ahmet Ağaoğlu TRTSpor'da yaşanan süreci şöyleanlattı: "Puan kaybettiğimiz vekötü oynadığımız maçlardansonra yapılan tüm eleştirileriüzerime aldım.dedim. Konyamaçından sonra isesöyledim. Hoca bu eleştiriyikendi üzerine almış.""Kayserispor maçından sonra yaptığı basın toplantısındadedi. Ayrıca 'gibi ifadeler kullanmış. Kayıplardan etkilenen bir yapısı vardı. Gelinen noktada zaten ayrılmayı kafasına koymuş.Karşılıklı olarak anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık. Tüm süreç bu."OLAYIN çok sıcak olduğunu ve teknik direktör arayışına girmediklerini belirten Ağaoğlu şunları söyledi: "Şota ile anlaşılmış, Mustafa Denizli ile görüşülmüş diye bilgi kirliliği var. Yapısal olarak da bakıldığında özveriyle mücadele eden, takımın yükünü yüklenen oyuncularımız var. Bu takımın kaptanı Sosa ve ileriye dönük teknik ekipte kalmasını istediğimiz isimlerden. Hüseyin Çimşir 1.5 yıldır hocanın yardımcısıydı. Kulübün yapısını, oyuncuları biliyor. Bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Yapı sağlam, bir tuğlayı çektiğiniz zaman bozulmaz. Allah Ahmet Ağaoğlu'nun canını aldığında da bu çark işler. Oluşturduğumuz yapı oldukça sağlam."ÖZEL telefonuna yüzlerce tehdit ve hakaret içerikli mesaj geldiğini belirten Başkan Ağaoğlu, "Büyük takımlar, büyük kulüpler hiçbir zaman için kişilerle ayakta değillerdir. Gelir hizmet eder, süreniz dolduğunda, başarısızsanız görev süreniz dolmadan bırakır gidersiniz. Kulübe gelince, 17 kulüp başkanının fotoğraflarını görürseniz hepsi hizmetleriyle anılırlar" diye konuştu.BAŞKAN Ağaoğlu, Ünal Karaman'la haftada en az 4-5 gün görüştüğünü belirtip, "Bu kadar yakın iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık değil hayal kırıklığı var. Herkesin sorumluluğunu üzerine alan bir başkanın yaptığı öz eleştiriyi direkt kendi üzerine alması ve başkanı taraftarlıkla, başkanlığını yerine getirememekle itham etmesi bir hayal kırıklığı yaşattı. Canım acıdı" dedi.Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada Ünal Karaman'a, 1 Aralık 2019-31 Mayıs 2020'yi kapsayan 6 aylık dönemden doğacak 2 milyon 250 bin lira tutarındaki tüm maaşlarının ödendiği kaydedildi