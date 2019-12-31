Balotelli’yi biz asla alamayız!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Balotelli için siyahbeyazlı yönetim, çok farklı düşünüyor. İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü golcünün adı Beşiktaş ile anılırken yönetimin ise gelecek planları başka… Yıllık 1.5 milyon Euro alan 29 yaşındaki oyuncunun bonusları ile kazancı 4 milyon Euro'yu aşarken yönetim ise ekonomik gerçeklerden sapmayı düşünmüyor.SİYAH-BEYAZLI yönetimden konuyla ilgili olarak,açıklaması geldi. Devre arasında en az iki takviye yapmayı hedefleyen yönetim maliyeti konusuna büyük önem veriyor.BEŞİKTAŞ, Ahmet Nur Çebi başkanlık koltuğuna oturana kadar transerdeki adımları ile sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da damga vurmuştu. Ancak Kartal'ın gerek bonservis gerekse de yıllık ücret olarak verdiği rakamlar mali sorunların da önünü açtı.2010 yılında bedelsiz gelen Guti yıllık 2.7 milyon Euro aldı.2010'da Beşiktaş'a 7.3 milyon Euro bedelle gelmişti.Portekizli yıldızın 3 yıllık maliyeti 11 milyon Euro'ydu.Yıldız oyuncu yıllık 4 milyon 750 bin Euro aldı.Hollandalı oyuncunun bonservisi 4 milyon Euro'ydu.6.5 milyon Euro bedeli ile Ljajic son büyük transferdi.