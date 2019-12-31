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Diagne: Clement’in yakasına yapıştım

Club Brugge’den Galatasaray’a dönmeye hazırlanan Senegalli, Belçika’da hocası ile yaşadığı sorunu anlattı

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Diagne: Clement’in yakasına yapıştım
CLUB Brugge'de kiralık olarak forma giyen ve G.Saray'a dönmesi beklenen Mbaye Diagne, Belçika ekibi ile yollarının neden ayrıldığını anlattı. PSG maçında kaçırdığı penaltı için, "PSG maçında Clemenet beni ısınmaya gönderdi ve sonra 'oyuna girip bize yardım edeceksin' dedi. Oyuna girdim ve birkaç dakika sonra penaltı kazandık. Vanaken 'penaltıyı kullanabilirim' dedi. Ben kullandım. Nasıl kaçırdığıma halâ inanamıyorum" dedi. Olayın sadece penaltıyla ilgili olmadığını da söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Clement doğruları söylemiyor. Onun söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım" itirafında bulundu.
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Diagne: Clement’in yakasına yapıştım
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