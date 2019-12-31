Diagne: Clement’in yakasına yapıştım

BUGÜN NELER OLDU

CLUB Brugge'de kiralık olarak forma giyen ve G.Saray'a dönmesi beklenen Mbaye Diagne, Belçika ekibi ile yollarının neden ayrıldığını anlattı. PSG maçında kaçırdığı penaltı için, "PSG maçında Clemenet beni ısınmaya gönderdi ve sonradedi.Vanakendedi. Ben kullandım. Nasıl kaçırdığıma halâ inanamıyorum" dedi. Olayın sadece penaltıyla ilgili olmadığını da söyleyen 28 yaşındaki oyuncu," itirafında bulundu.