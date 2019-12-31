El Turco’nun ağlatan şampiyonluğu

Meksika Apertura Ligi'nde şampiyonluğa Monterrey ulaşırken teknik direktör Turco Mohamed'in gözyaşları maça damgasını vurdu. 9 yaşındayken trafik kazasında oğlunu kaybeden Monterrey'nin El Turco lakaplı teknik direktörü Antonio Mohamed,
oğluna verdiği şampiyonluk sözünü gerçekleştirmenin de etkisi ile gözyaşlarına boğuldu. Club America karşısında 2-1'in rövanşının 2-1 bitmesi üzerine penaltılarda rakibini 4-2 deviren Monterrey'in hocası, sürekli elinde taşıdığı tespihine sarılarak ağlarken Meksika basını "Türk'ün tespihi misyonunu gerçekleştirdi"
manşetini attı.