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Medipol Başakşehir'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve yedek kulübesine mahkum kalan , Süper Lig ekiplerinden 'nin gündeminde... Sarı kırmızılı yönetim, Kerim'in transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:57
Göztepe Kerim Frei'ı transfer etmek istiyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek devreyi 23 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, transferde kolları sıvadı. Ligin ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınmaya hazırlanan ve güçlü bir kadroyla yola çıkmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehirli kanat oyuncusu Kerim Frei'a kanca attı. Hücuma mutlaka takviyeler gerçekleştirecek Göz-Göz'de teknik direkör İlhan Palut'un da Kerim transferine onay verdiği ve yönetimin Medipol Başakşehir'le görüşmelere başladığı bildirildi.

Başakşehir'de bu sezon düzenli forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun da Göztepe'ye gelmeye çok sıcak baktığı, transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Kariyerine İngiltere'de başlayıp Fulham ve Cardiff City formalarını giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a imza atan deneyimli oyuncu, 2016-2017'de tekrar İngiltere'ye dönüp Birmingham'da oynadı. Ertesi sezon bu defa Medipol Başakşehir'e gelen Kerim Frei, geçen sezon İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'ya kiralanmıştı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla 101 müsabakaya çıkan oyuncu 10 kez ağları sarstı. Kerim'in Başakşehir'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dış transferde atağa kalkmaya hazırlanan İzmir temsilcisinde gidecek futbolcular da yavaş yavaş belli oluyor. Toplam 34 oyuncusu bulunan Göztepe'de Borges, Yasin, Deniz, Eren ve Sanneh gibi futbolcularla yola devam edilmeyeceği vurgulandı. Yönetimin bu isimler için gelen teklifleri değerlendirdiği, gerekirse futbolcularla masaya oturulup karşılıklı anlaşma yoluna gidileceği dile getirildi.

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Göztepe Kerim Frei'ı transfer etmek istiyor
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