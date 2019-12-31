IFAB’tan VAR için ofsayt itirafı!

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İngıltere Premier Lig'de büyük tartışma konusu olan ve 'iğne ucu kadar ofsayt' şeklinde tanımlanan VAR'ın verdiği ofsayt tartışmaları sonrası IFAB'tan önemli bir itiraf geldi. IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, "VAR, açık ve bariz hatalar için getirildi.Eğer, ilk bakışta bir gariplik fark edemiyorsanız uzun uzun incelemeyin. VAR'ı hayata geçirirken düşündüğümüz prensipler bunlar değildi" ifadelerini kullandı. IFAB'tan Premier Lig'e verilen tavsiyede,denildi. Tottenham'ın, Leicester City'e attığı golün VAR incelemesi sonrası 'milimetre' ile ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi büyük tartışmalar yaratmıştı