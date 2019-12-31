IFAB’tan VAR için ofsayt itirafı!

İngıltere Premier Lig'de büyük tartışma konusu olan ve 'iğne ucu kadar ofsayt' şeklinde tanımlanan VAR'ın verdiği ofsayt tartışmaları sonrası IFAB'tan önemli bir itiraf geldi. IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, "VAR, açık ve bariz hatalar için getirildi. VAR monitörünün başında uzun süre boyunca spesifik bir hata bulabilmek için zaman harcanmamalı.
Eğer, ilk bakışta bir gariplik fark edemiyorsanız uzun uzun incelemeyin. VAR'ı hayata geçirirken düşündüğümüz prensipler bunlar değildi" ifadelerini kullandı. IFAB'tan Premier Lig'e verilen tavsiyede, "Omuz ucu veya ayak parmağı mesafesi kadar çok az ölçülerde VAR, tam tespitte başarılı değildir"
denildi. Tottenham'ın, Leicester City'e attığı golün VAR incelemesi sonrası 'milimetre' ile ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi büyük tartışmalar yaratmıştı