Jean Michael Seri, Fatih Terim'in gözüne girdi

OZORNWAFOR

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Avrupa takımlarında talibi çıkmayan oyuncunun yıllık toplam 4.3 milyon Euro'luk maliyeti de düşünülerek bu sezonu tamamlamasına karar verildiFulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti ücret ödenen Seri, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılamadı.Fildişili oyuncunun kalmasına karar verildi. İşte yıldız ismin sarı-kırmızılı kulüpte sezonu tamamlamasını sağlayan gerekçeler:Everton ve Lyon'dan teklifler alan Nzonzi'nin aksine Seri'ye Avrupa'dan talip çıkmadı.Sözleşme şartları ağır olan Seri'den G.Saray, 5 ayda 4.3 milyon Euro zarar etmek istemedi.Steven Nzonzi gibi disiplin problemi de olmayan 28 yaşındaki oyuncu, 2 haftadır antrenmanlarda da ekstra çalışınca teknik heyetin gözüne girdi.Seri etrafında Lemina, Taylan ve Ömer gibi hareketli isimlerle oynayınca pasör özelliğini gösterdi ve Antalyaspor maçındaki futboluyla yıldızlaştı.İngiltere'de bir alt ligde mücadele eden eski kulübü Fulham'a dönmek istemeyen Jean Michael Seri de, ikinci yarıda Galatasaray'da kalmayı tercih etti.DEVRE arasında G.Saray yerli oyuncu havuzunu artırmak istiyor. Listenin ilk iki sırasında Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yer alıyor. İki oyuncu ile de anlaşma sağlayan sarıkırmızılılar, Sivasspor'uncevabı üzerine sezonu sonunu beklemeye başladı. İkili sezon sonu serbest kalacaklar ve G.Saray'ın yolunu tutacaklar. Sarıkırmızılılar, iki oyuncuya da bonservisleri elinde olduğu için imza parası ödeyecek.DURSUN Özbek'in koydurduğu haciz nedeniyle bankadaki 120 milyon TL bloke edilmişti. Özbek'le uzlaşan ve yeni bir ödeme planı hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, 20 milyon Euro borçlu olduğu eski başkana ilk etapta 7.5 milyon Euro ödeme yapacak.GALATASARAY'IN yaz transfer döneminde kadrosuna katıp Almeira'ya kiraladığı Nijerya U21 takımı oyuncusu Valentine Ozornwafor aradığını bulamadı. 20 yaşındaki oyuncu ülkesinin basınına konuşurken İspanyolca bilmediği için zorlandığının altını çizdi. Yeterince iletişim kuramadığını da vurgulayan genç oyuncu ''Savunma hattını düzenlemek, ekibinizi organize etmek ve takım arkadaşlarınızla iletişim kurmak için konuşmalısınız. Dürüst olmak gerekirse bunlar beni zorladı'' dedi.