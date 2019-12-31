Kayserispor başkanı Gözbaşı: Her zamankinden daha fazla destek istiyorum

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı, 2020 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, yeni yılın Kayserispor taraftarlarının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni bir başlangıç olmasını temenni ettiğini kaydetti.

2019'un Kayserispor adına zor bir yıl olduğunu ifade eden Gözbaşı, "Görevi devraldığımız 7 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar, Yönetim Kurulunda bulunan arkadaşlarımız ile birlikte takımımızı en iyi noktaya taşımak için var gücümüzle çalıştık. Son olarak takımımızda 2012-2013 sezonunda görev alan tecrübeli teknik direktör Robert Prosinecki'yi göreve getirdik. Bununla birlikte hem sayısal hem de yeterlilik anlamında eksik olan kadromuzu güçlendirmek için transfer görüşmelerimize de başladık. Ancak Kayserispor'umuza gönül veren taraftarlarımız şunu iyi bilsin ki; transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Bu formanın ne kadar kutsal olduğunun her zaman bilinci içerisindeyiz. Kaliteleri ile takımımızı başarıya taşıyabilecek ve bu formayı onurla taşıyacak futbolcuları transfer edeceğiz. Kaldı ki şu an itibariyle boşa harcayacağımız 1 liramız bile yok. Hali hazırda da maddi konularda ciddi sıkıntılar yaşadığımızı belirtmek, taraftarlarımızdan bu durumu göz önünde bulundurarak takıma her zamankinden daha fazla sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Başkan Gözbaşı açıklamasında "Kayserispor'umuz bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışmaktadır. Bu süreçte maddi ve manevi yanımızda olan veya olacak kişilere, kurumlara, firmalara da, camiamız adına şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni yılda temel hedefimiz olan şeffaflıktan ödün vermeden yeni gelir kalemleri, yeni sponsorluklar oluşturarak kulübümüz için var gücümüzle çalışacağız. Şahsım ve yönetim kurulum adına, Sarı Kırmızılı şerefli formayı terleten tüm futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 2020 yılı, büyük Kayserispor camiasına, taraftarlarımıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirsin" cümlelerine yer verdi.