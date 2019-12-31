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Şampiyonluğun iddaalısı!

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Şampiyonluğun iddaalısı!
Süper Lig'de ilk yarı tamamlanırken iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını yeniledi. 17 haftalık maratonu 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2.80'lik oranla şampiyonluğun favorisi gösterildi. 4.50'lik oranla lider Sivasspor ile 3. sıradaki Beşiktaş, Kanarya'yı takip etti. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oranları ise 7.50 olarak dikkat çekti.

BİZİM TAKIM
Ç.RIZESPOR'U deplasmanda 2-1 yenip tatile mutlu çıkan Fenerbahçe, dönüş yolculuğunda çektirdiği fotoğrafı 'Bizim Takım' mesajı ve yumruk emojisiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takım ikinci yarı hazırlıklarına 5 Ocak tarihinde Antalya kampıyla başlayacak ve 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

DERBİ CANAVARI
FENERBAHÇE, 1 Ocak 2010'dan bu yana Süper Lig'de oynanan derbilerde en çok puan toplayan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 27 galibiyet, 29 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 110 puan toplayıp zirvede yer alırken, onu sırasıyla Galatasaray (85 puan: 22 G-19 B-25 M), Beşiktaş (80 puan: 20 G-20 B-26 M) ve Trabzon (76 puan: 18 G-22 B-26 M) takip etti.
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