Şampiyonluğun iddaalısı!

DERBİ

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk yarı tamamlanırkende şampiyonluk oranlarını yeniledi.17 haftalık maratonu 4. sırada tamamlayanoranla şampiyonluğunfavorisi gösterildi., Kanarya'yı takip etti.olarak dikkat çekti.Ç.RIZESPOR'U deplasmanda 2-1 yenip tatile mutlu çıkan Fenerbahçe, dönüş yolculuğunda çektirdiği fotoğrafımesajı ve yumruk emojisiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımFENERBAHÇE, 1 Ocak 2010'dan bu yana Süper Lig'de oynanan derbilerde en çok puan toplayan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 27 galibiyet, 29 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 110 puan toplayıp zirvede yer alırken, onu sırasıyla Galatasaray (85 puan: 22 G-19 B-25 M), Beşiktaş (80 puan: 20 G-20 B-26 M) ve Trabzon (76 puan: 18 G-22 B-26 M) takip etti.