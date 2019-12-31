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, Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yi transfer etti. Türkiye'de son olarak Galatasaray ile 2018-2019 sezonu şampiyonluğu yaşayan Ndiaye bu sezon formasıyla İngiltere Championship Lig'de 13 maçta forma giydi.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 19:33
Son dakika: Badou Ndiaye, Trabzonspor'da

Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi öncesi bombayı patlattı. Bordo mavililer bir süredir gündeminde olan İngiltere Championship Ligi ekibi Stoke City'nin Senegalli yıldızı Badou Ndiaye ile anlaşma sağladı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bordo mavili formayı giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullanarak paylaştı.

Türkiye'de son olarak Galatasaray forması giyen Ndiaye, sarı kırmızılılarla 2018-2019 sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta görev alan tecrübeli oyuncu gol veya asist yapamadı.

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New Year SURPRISE🙏🙌🔥

Badou Ndiaye (@badouboy7)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Son dakika: Badou Ndiaye, Trabzonspor'da
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