Son dakika: Badou Ndiaye, Trabzonspor'da

Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi öncesi bombayı patlattı. Bordo mavililer bir süredir gündeminde olan İngiltere Championship Ligi ekibi Stoke City'nin Senegalli yıldızı Badou Ndiaye ile anlaşma sağladı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bordo mavili formayı giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullanarak paylaştı.

Türkiye'de son olarak Galatasaray forması giyen Ndiaye, sarı kırmızılılarla 2018-2019 sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta görev alan tecrübeli oyuncu gol veya asist yapamadı.