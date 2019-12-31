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Son dakika haberi: 'nın evi soyuldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden 'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için 'da bulunan milli oyuncu 'nın Lille'deki evi soyuldu. Milli oyuncunun evindeki değerli eşyalar ve arabası çalındı.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 23:44
Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Lille'de bulunan evi soyuldu.

Fransa polisi akşam saatlerinde eve gitti ama yeni yıl nedeniyle kısaca bir ortamı gözlemledi, perşembe uzman ekibin geleceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da bulunan ve buradan ameliyat için Roma'ya geçen Yazıcı, 10 gündür evinde bulunmuyordu.

25-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiği tahmin edilen ve kesin tarihi henüz belirlenemeyen olayda hırsızlar, arka kapıyı kırarak eve girdiler ve Yazıcı'nın değerli eşyalarını, spor malzemelerini, hazı formalarını, spor ayakkabılarını ve değerli saatlerini çaldılar.

Milli oyuncunun arabası da çalındı.

Olay yerine akşam saatlerinde intikal eden Fransız polisi kısa bir incelemenin ardından yılbaşı gerekçesiyle detaylı inceleme yapmadı ve perşembe günü uzman ekibin geleceğini bildirdi.

Konuyla ilgili olarak A Spor muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan Yazıcı, "Cana geleceğine mala gelsin." dedi.

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Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
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