Türk sporunda 2019 böyle geçti

BUGÜN NELER OLDU

Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan ayrılıp yeniden Beşiktaş'a imza attı.Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti.Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, aynı zamanda milli takımın başına geçti.14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalya ile şampiyon oldu.Paralimpik milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, Dünya Serisi'nde altın madalyaya ulaştı.F.Bahçe ve Türk sporunun efsanesi Can Bartu hayatını kaybetti.Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya elde etti.55. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu Avusturyalı Felix Grossschartner kazandı.Alanyaspor'da Josef Sural trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.Akhisarspor'u 3-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.Gençlerbirliği ve Denizlispor TFF 1. Ligi ilk iki sırada bitirip Süper Lig'e yükselmeyi başardı.Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.İrem Yaman tarihimizde iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın tekvandocu oldu.Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına Nihat Özdemir seçildi.Güneş'ten boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğüne Abdullah Avcı getirildi.A Milli Takım son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 yenip tüm dünyada yankı uyandırdı.Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.Fenerbahçe, Elif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya tarihi bir bonservis bedeliyle Napoli'ye sattı.93. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğinde The Last Romance kazandı.39 yaşındaki Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye kaptan olarak geri döndü.Milli futbolcumuz Merih Demiral 18 milyon Euro'ya Sassuolo'dan Juventus'a transfer oldu.Kırkpınar Güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan olup altın kemeri taktı.