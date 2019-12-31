Türk sporunda 2019 böyle geçti

4 Ocak:
Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan ayrılıp yeniden Beşiktaş'a imza attı.
22 Şubat:
Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
28 Şubat:
TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti.
18 Mart:
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, aynı zamanda milli takımın başına geçti.
4 Nisan:
14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalya ile şampiyon oldu.
7 Nisan:
Paralimpik milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, Dünya Serisi'nde altın madalyaya ulaştı.
12 Nisan:
F.Bahçe ve Türk sporunun efsanesi Can Bartu hayatını kaybetti.
14 Nisan:
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya elde etti.
22 Nisan:
55. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu Avusturyalı Felix Grossschartner kazandı.
28 Nisan:
Alanyaspor'da Josef Sural trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
15 Mayıs:
Akhisarspor'u 3-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.
18 Mayıs:
Gençlerbirliği ve Denizlispor TFF 1. Ligi ilk iki sırada bitirip Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
19 Mayıs:
Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
19 Mayıs:
İrem Yaman tarihimizde iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk kadın tekvandocu oldu.
1 Haziran:
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına Nihat Özdemir seçildi.
1 Haziran:
Güneş'ten boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğüne Abdullah Avcı getirildi.
8 Haziran:
A Milli Takım son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 yenip tüm dünyada yankı uyandırdı.
21 Haziran:
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
23 Temmuz:
Fenerbahçe, Elif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya tarihi bir bonservis bedeliyle Napoli'ye sattı.
30 Haziran:
93. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğinde The Last Romance kazandı.
2 Temmuz:
39 yaşındaki Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye kaptan olarak geri döndü.
5 Temmuz:
Milli futbolcumuz Merih Demiral 18 milyon Euro'ya Sassuolo'dan Juventus'a transfer oldu.
7 Temmuz:
Kırkpınar Güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan olup altın kemeri taktı.