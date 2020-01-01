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Ancelotti: Cenk Tosun gibi bir kralımız var

Bu sezon Everton'a forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un adı 3 büyüklerle anılıyordu. Ancak İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Ancelotti, yaptığı açıklamayla golcü futbolcuyu takımda tutacağını söyledi. Everton'ın yeni teknik direktörü Ancelotti, milli futbolcumuz Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 11:32
Ancelotti: Cenk Tosun gibi bir kralımız var

"CENK TOSUN GİBİ BİR KRALIMIZ VAR"

22 yaşındaki oyuncusu Dominic Calvert-Lewin'e hayran olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ancelotti, "Genç bir forvet olarak takip ediyorduk. Listemizdekilerden biriydi ama onu transfer etme şansımız olamazdı. Gözleri üzerinde olan birçok insan var, birçok takım onu izliyordu. Burada forvet hattından memnunum. Çok iyi golcülerimiz var. Cenk Tosun gibi gol kralımız var ve gerçekten iyi. Moise Kean, Richarlison, Calvert-Lewin var." sözlerini kullandı.

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Bu sezon Premier Lig'de 5 maçta süre alabilen sahada kaldığı 290 dakikaya 1 gol sığdıran Cenk Tosun, Everton kariyerinde ise 51 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.

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Ancelotti: Cenk Tosun gibi bir kralımız var
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