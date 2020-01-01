Beşiktaş patladı!

BUGÜN NELER OLDU

Siyah-beyazlı kulüp, federasyonun harcama limitini belirlerken %31.5 faiz oranını baz almasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumludur. Harcama limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan %31.5 faiz oranı ile hesaplanmış olup, limitin çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı sekteye uğratmıştır.Haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için TFF ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz."2018 Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası birçok Avrupa kulübünün gündemine gelen Domagoj Vida'ya İngilizlerin ilgisi bitmiyor. Hırvat savunmacı, son olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'nın gündemine geldi. Birmingham Mail'de yer alan habere göre; Aston Villa, tecrübeli stoper için Beşiktaş'a 5.1 milyon poundluk (yaklaşık 40 milyon TL) teklifte bulundu. İngiliz ekibi ile siyah-beyazlılar arasındaki pazarlıkların devam ettiği de belirtildi.