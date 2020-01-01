Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brighton Hove-Chelsea maç sonucu: 1-1 Jahanbakhsh röveşata ile beraberliği getirdi

Brighton Hove-Chelsea maç sonucu: 1-1 Jahanbakhsh röveşata ile beraberliği getirdi Chelsea bu akşam Brighton'a konuk oldu. Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, Brighton deplasmanında 1-0'lık galibiyeti koruyamadı, 1 puanla yetindi. 84'te Alireza Jahanbakhsh'in müthiş röveşata golü maça damga vurdu. İşte Premier Lig 21. hafta Brighton Hove Chelsea maç sonucu ve karşılaşma ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 1.1.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 18:05