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Brighton Hove-Chelsea maç sonucu: 1-1 Jahanbakhsh röveşata ile beraberliği getirdi

Chelsea bu akşam Brighton'a konuk oldu. Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, Brighton deplasmanında 1-0'lık galibiyeti koruyamadı, 1 puanla yetindi. 84'te Alireza Jahanbakhsh'in müthiş röveşata golü maça damga vurdu. İşte Premier Lig 21. hafta Brighton Hove Chelsea maç sonucu ve karşılaşma ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 1.1.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 18:05
Brighton Hove-Chelsea maç sonucu: 1-1 Jahanbakhsh röveşata ile beraberliği getirdi

Brighton Hove Chelsea karşılaşması bugüne damga vurdu. Avrupa'nın 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig'de Brighton Hove-Chelsea maçı müthiş mücadeleye sahne oldu. American Express Community Stadı'ndaki karşılaşmada Chelsea, kaptan Azpilicueta'nın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında skoru belirleyen jeneriklik gol Jahanbakhsh'den geldi.

İkinci yarının son bölümlerde rakip kalede baskı kuran ev sahibi ekip, 84'te İranlı Alireza Jahanbakhsh'in enfes röveşata golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın çabası sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 34'e, Brighton ise 24'e yükseltti.

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Brighton Hove-Chelsea maç sonucu: 1-1 Jahanbakhsh röveşata ile beraberliği getirdi
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