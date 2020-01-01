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Fenerbahçe'nin yeni hedefi 20 gol 11 asistli Nana !

Moses'ın performansından memnun kalmaya Fenerbahçe yönetimi, kanat bölgesine takviye yapmaya karar verdi. Sarı-lacivertliler, Düsseldorf forması giyen Nana 'ı gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 15:46
Fenerbahçe'nin yeni hedefi 20 gol 11 asistli Nana Ampomah!

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi.

Moses'ın performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'un Ganalı futbolcusu Nana Ampomah'ı gündemine aldı.

Uzun süredir oyuncuyu takip eden Kanarya'nın kısa sürede Alman ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz yaz 4 milyon euro bonservis karşılığından Belçika'nın Beveren takımından Düsseldorf'a transfer olmuştu.

20 GOL 11 ASİST

Profesyonel kariyerinde iki takımda oynayan Ampomah, 96 resmi maça çıktı. Ganalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 asist yaptı. Kariyerinde 1 kırmızı gören 23 yaşındaki oyuncu, 18 kez sarardı.

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Fenerbahçe'nin yeni hedefi 20 gol 11 asistli Nana Ampomah!
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