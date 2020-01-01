Galatasaray Arda Turan toplantısına hazırlanıyor

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan gündemin 1. maddesi Arda Turan.

Yuvasına geri dönmek isteyen 32 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Fatih Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

TOPLANTI YAPILACAK

Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfere sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

İkilinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuyu masaya yatırması bekleniyor.