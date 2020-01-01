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Galatasaray Arda Turan toplantısına hazırlanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda'nın yuvasına geri dönmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 15:38
Galatasaray Arda Turan toplantısına hazırlanıyor

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan gündemin 1. maddesi Arda Turan.

Yuvasına geri dönmek isteyen 32 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Fatih Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

TOPLANTI YAPILACAK

Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfere sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

İkilinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu konuyu masaya yatırması bekleniyor.

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Galatasaray Arda Turan toplantısına hazırlanıyor
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