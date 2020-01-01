Galatasaray'ın şampiyonluk yolu bu kez zorlu

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Terimderken, istatistikler deGalatasaray'ın işinin kolay olmayacağınıgösteriyor. Sarı-kırmızılılarşu anda 27 puanla lider Sivas'ın 10puan gerisinde 7. sırada. 18 takımageçilen 1994-95 sezonundan buyana şampiyonluğa ulaşan takımlardanhiçbiri,Galatasaray kadar kötüdeğildi.1- Fenerbahçe 2003-04'te 8 puan, 2010-11'de 9 puan farkı ikinci devrede kapatıp mutlu sona ulaştı.2-Beşiktaş, 2008-09 sezonunda 17. haftada 6. sırada olmasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsledi.3-Şampiyon olan takımlardan Süper Lig'in ilk yarısında en az puan toplayan Galatasaray, geçen sezon 29 puanla şampiyon olmuştu.4-Sarı-kırmızılılar geride kalan 17 hafta sonunda 27 puanla lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor ve ikinci yarıda lig tarihinde bir ilki başarmaya çalışacak.G.Saray ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getiri- len yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği açıklandı.TFF tarafından dün 2019-20 sezonu harcama limitleri güncellendi. 2 Eylül 2019'da açıklanan takım harcama limitleri ikinci transfer öncesinde revize edilirken %30'lk sapma limitleri de bu rakamların üzerine eklenecektir.G.Saray'ın kadrosuna katmak istediği sol bek Marcelo Saracchi için sevindirici haber geldi. 21 yaşındaki futbolcunun takımı RB Leipzig'de sportif direktör Markus Krösche, "G.Saray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.