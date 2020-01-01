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transferi resmen açıkladı! 'dan Mike van Beijnen Ankara ekibinde

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 13. sırada tamamlayan , transfere hızlı bir giriş yaptı. Ankara ekibi, 'nın B takımından 20 yaşındaki Hollandalı sağ bek Mike van Beijnen ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 11:21
Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı! Barcelona'dan Mike van Beijnen Ankara ekibinde

Gençlerbirliği'nin açıklamasında "Devre arası transfer çalışmalarına başlayan kulübümüz ilk olarak Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen'i bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattı. 1999 doğumlu Mike van Beijnen, savunmada sağ bek pozisyonunda oynuyor. Hollanda'da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giyen genç oyuncu ile kulübümüz 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı" ifadeleri kullanıldı.

Willem altyapısında yetiştikten sonra geçen yaz Barcelona'ya geçiş yapan genç oyuncunun Katalan ekibiyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı! Barcelona'dan Mike van Beijnen Ankara ekibinde
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