HOCA YANLIŞ KONUŞTU

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın,sözleriyle ilgili konuştu. Eski başkan şunları söyledi: "Ünal Hoca iyi bir insan, biz de çalıştık kendisiyle ama şu anki tabloya baktığınız zaman da çok kaliteli bir kadrosu var. Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım. En büyük şansımız da rakiplerimiz olan 3 takımın iki sezondur kötü olmaları...16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan birTrabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Onları düzeltme gereği de umarım hisseder. Arkasında hangi güçler olursa olsun başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır" dedi.ESKI başkan Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:. O devrede birlik-beraberlik içerisinde bu takımı şampiyonluğa nasıl taşırız,