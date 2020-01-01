HOCA YANLIŞ KONUŞTU

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın, "Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım"
sözleriyle ilgili konuştu. Eski başkan şunları söyledi: "Ünal Hoca iyi bir insan, biz de çalıştık kendisiyle ama şu anki tabloya baktığınız zaman da çok kaliteli bir kadrosu var. Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım. En büyük şansımız da rakiplerimiz olan 3 takımın iki sezondur kötü olmaları... "Tecrübe kazanacağız" dedik "Hoca yetiştireceğiz" dedik.
16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada. Kamuoyunda tepki gösterirken bunların da dikkate alınması lazım. Ünal bizim evladımız diyoruz. Bu camia da şampiyonluk bekliyor, bu yatırımlar onun için yapılıyor."
Trabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Kullandığı cümleler Ünal hocaya yakışmadı.
Onları düzeltme gereği de umarım hisseder. Arkasında hangi güçler olursa olsun başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır" dedi.
GÜN BİRLİK ZAMANIDIR
ESKI başkan Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Camiaya seslenmek istiyorum. Ahmet başkana ve ona bugüne kadar sınırsız maddi-manevi destek veren insanlara karşı, bu işi Trabzonspor'un karışması için organize unsuru yapanların düşüncesi doğrultusunda değil de Trabzonspor'un önümüzde yaşayacağı ikinci bir devre var
. O devrede birlik-beraberlik içerisinde bu takımı şampiyonluğa nasıl taşırız, verilen bu emekler boşa gitmesin diye şimdi gün birlik zamanıdır. Hocayla yollar ayrılmıştır. Bundan sonra Trabzonspor'u nasıl şampiyon yaparız. Bunun desteğini verelim. Sezon sonu da sevinen biz olalım."