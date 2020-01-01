İstikrar abidesi Altay

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 17 maçta 1530 dakika sahada kalan Altay Bayındır, en istikrarlı isim oldu. Toplam 23 futbolcunun şans bulduğu sarı-lacivertli ekipte, genç kaleci Altay, 17 maçın tamamında forma giymeyi başardı.Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ilk 11'de oynayan kaleci Harun Tekin ise bu sezon ligde forma şansı bulamadı, sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor ile oynanan iki karşılaşmada sahaya çıktı.Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Görevi Bülent Korkmaz'dan devralan Hırvat teknik adam, geride kalan 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken kulübü ile karşılıklı anlaşarak Antalyaspor'a veda etti. Kırmızı-beyazlı yönetimin Hikmet Karaman ile görüştüğü öğrenildi. Tomas, bu sezon Süper Lig'de görevinden ayrılan 11. teknik adam oldu.