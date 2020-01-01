Leipzig CEO'su açıkladı: Saracchi İstanbul'a geliyor

Galatasaray, yeni sol bekine kavuşuyor... Nagatomo'yla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Leipzig'in 21 yaşındaki beki Saracchi ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

"1-2 GÜNE G.SARAY'A GİDECEK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alman ekibinin CEO'su Oliver Mintzlaff, Kicker'e verdiği demeçte, "27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. Saracchi'yi Galatasaray, Cunha'yı da Brighton, Betis ve Sevilla'dan birine vermeyi planlıyoruz. Saracchi, 1-2 güne G.Saray'a gidecek" dedi.

Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç eksiği bulunan ve Onyekuru'nun lige iyi bir giriş yapması için İtalyan kondisyoner Bartali ile görüştü.

Terim iki ismin de kampa hiç geç kalmadan katılmasını isterken hem Saracchi'ye hem de Onyekuru'ya hazırlık maçları ve kupada görev vererek ligin 2.yarısına hazır girmelerini hedefliyor.