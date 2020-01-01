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, Everton'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında , Everton'ı 2-1 mağlup etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.1.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 22:34
Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton'da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1

Burnley-Aston Villa: 1-2

Southampton-Tottenham: 1-0

Newcastle United-Leicester City: 0-3

Watford-Wolverhampton: 2-1

West Ham United-Bournemouth: 4-0

Norwich City-Crystal Palace: 1-1

Manchester City-Everton: 2-1

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Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi
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