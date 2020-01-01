Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Everton'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton'da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.
Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1
Burnley-Aston Villa: 1-2
Southampton-Tottenham: 1-0
Newcastle United-Leicester City: 0-3
Watford-Wolverhampton: 2-1
West Ham United-Bournemouth: 4-0
Norwich City-Crystal Palace: 1-1
Manchester City-Everton: 2-1