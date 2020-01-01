Ndiaye formayı giydi

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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, bordo-mavili formayı giyerek transferini duyurdu. 29 yaşındaki Senegalli, İnstagram'dan fotoğrafını paylaşarak "Yeni yıl sürprizi" notunu düştü. Ndiaye'nin 4 Ocak'taki kampa gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Stoke City'den altı aylığına kiralanan oyuncunun kampa hazır gelmesi için kendisine bir program verildiği öğrenildi. Bordo-mavililerden yarım sezon için 900 bin Euro alması beklenen Ndiaye için kulübüne bir kiralama bedeli ödenmeyecek.