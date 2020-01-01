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Ndiaye formayı giydi

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Ndiaye formayı giydi
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, bordo-mavili formayı giyerek transferini duyurdu. 29 yaşındaki Senegalli, İnstagram'dan fotoğrafını paylaşarak "Yeni yıl sürprizi" notunu düştü. Ndiaye'nin 4 Ocak'taki kampa gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Stoke City'den altı aylığına kiralanan oyuncunun kampa hazır gelmesi için kendisine bir program verildiği öğrenildi. Bordo-mavililerden yarım sezon için 900 bin Euro alması beklenen Ndiaye için kulübüne bir kiralama bedeli ödenmeyecek.
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Ndiaye formayı giydi
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