Newcastle Leicester City CANLI ANLATIM - Premier Lig'de 20. haftada Newcastle Leicester City arasında kıyasıya mücadele

Brendan Rodgers'ın liderliğindeki İngiliz ekip, Premier Lig sıralamasında ikinci sıradaki yerini korumak için kazanma trendine devam etmek istiyor. Şu anda lig birincisi Liverpool'un bir seviyesinin altındalar. Leicester'ın sadece bir puan gerisinde üçüncü sırada olan Manchester City'nin takibinden kurtulmak için, evinde oynadığı bu maçta Newcastle karşısında 3 puan almaları gerekiyor.

St James Park'ta kazanma uğruna Leicester 4-1-4-1 dizilişi ile sahaya çıktı. Rodgers, Jamie Vardy'yi yedek kulübesinde bekletirken, Kelechi Iheanacho'yu tek forvet olarak sahaya sürdü.

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Leicester takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu James Maddison.

32'

Leicester takımının atağında şut savunmadan dönüyor. St James' Park Stadı'ndaki şutun sahibi Wilfred Ndidi.

31'

Newcastle takımında sarı kart gören oyuncu Federico Fernandez.

30'

St James' Park stadında, Leicester takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

22'

Korner kazanan takım Leicester. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu James Maddison.

19'

Javi Manquillo çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. St James' Park Stadı'nda skorda değişiklik yok.

15'

Leicester takımı Youri Tielemans ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

13'

St James' Park stadında, Jonjo Shelvey sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

11'

Leicester takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu James Maddison.

7'

Newcastle oyuncusu Isaac Hayden şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

6'

Newcastle takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Jonjo Shelvey.

6'

St James' Park stadında, Newcastle takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

3'

Newcastle savunması Leicester takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Ayoze Perez.

3'

St James' Park Stadı'nda Leicester Çağlar Soyuncu ile gole yaklaşıyor. Oyuncunun kafa vuruşu Newcastle savunmasına takılıyor.

3'

Maçın hakemi Atkinson,Martin, Leicester takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

1'

Maçın hakemi Atkinson,Martin başlama düdüğünü çaldı.

PREMIER LIG PUAN DURUMU