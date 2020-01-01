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Türk sporunda 2019 böyle geçti

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Türk sporunda 2019 böyle geçti
7 Ağustos: Galatasaray, TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
2 Eylül: Galatasaray, Radamel Falcao transferini bitirdiğini açıkladı.
9 Eylül: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız ikinci oldu.
17 Eylül: Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı.
12 Ekim: İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonu olan ilk Türk oldu.
13 Ekim: Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kiloda Dünya Şampiyonluğuna ulaştı.
14 Ekim: Fransa deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan A Milli Takımımız asker selamı ile büyük ses getirdi.
21 Ekim: Beşiktaş'ta 7 yıllık Fikret Orman dönemi sonra erdi ve Ahmet Nur Çebi yeni başkan seçildi.
28 Ekim: Şahika Ercümen, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre dalarak dünya rekorunu kırdı.
14 Kasım: A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.
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