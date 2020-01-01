Türk sporunda 2019 böyle geçti

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü.Galatasaray, Radamel Falcao transferini bitirdiğini açıkladı.Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız ikinci oldu.Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı.İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonu olan ilk Türk oldu.Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kiloda Dünya Şampiyonluğuna ulaştı.Fransa deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan A Milli Takımımız asker selamı ile büyük ses getirdi.Beşiktaş'ta 7 yıllık Fikret Orman dönemi sonra erdi ve Ahmet Nur Çebi yeni başkan seçildi.Şahika Ercümen, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre dalarak dünya rekorunu kırdı.A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.