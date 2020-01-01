Türk sporunda 2019 böyle geçti

7 Ağustos:
Galatasaray, TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
2 Eylül:
Galatasaray, Radamel Falcao transferini bitirdiğini açıkladı.
9 Eylül:
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takımımız ikinci oldu.
17 Eylül:
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldı.
12 Ekim:
İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonu olan ilk Türk oldu.
13 Ekim:
Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kiloda Dünya Şampiyonluğuna ulaştı.
14 Ekim:
Fransa deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan A Milli Takımımız asker selamı ile büyük ses getirdi.
21 Ekim:
Beşiktaş'ta 7 yıllık Fikret Orman dönemi sonra erdi ve Ahmet Nur Çebi yeni başkan seçildi.
28 Ekim:
Şahika Ercümen, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre dalarak dünya rekorunu kırdı.
14 Kasım:
A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.