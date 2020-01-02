Ali Sürmen: Troll ve tetikçiler iftira peşinde

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetim kurulu ve teknik direktör Ünal Karaman'ın birlikte verdiği ayrılık kararının ardından özellikle sosyal medya organlarında yer alan gerçek dışı beyanlar ve dedikodular üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu belirtip şu tespitlerde bulundu:

* Trabzonspor Başkanlık makamı; camianın saygı, sevgi ve hiyerarşisinin sorumlu en üst mercii olup, kulüp içerisindeki görevi ve konumu ne olursa olsun, gerek hizmette, gerekse söylemde bu hiyerarşiye uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

* Yaşadığımız olayların ardından, şampiyonluk yarışında bulunduğumuz kulüpler ile organik bağı görülen, onların arma ve logolarını kullanan, 'troll' olarak tabir edilen sosyal medya tetikçilerinin camiamızın içinde huzursuzluğa yol açtığı görülmüştür.



AMAÇ BÜTÜNLÜĞÜMÜZE DARBE VURMAKTIR

* İç meselelerimizin başka kulüplerin lehine sonuçlar doğuracak ortamlara sürüklenmemesi için camiamızı aklı selime çağırıyorum.

* Karaman'ın ayrılışında siyasi hedefler tespit etmek, Trabzonsporumuzun yılmaz neferi olan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın ismi kullanılarak iftira, hakaret, yalan, dedikodu ve hayal ürünü kurgular üretmek üzücü olduğu kadar, bizzat görüşmesinde bulunduğum ayrılış gerekçeleri ile bağdaşmamaktadır.

* Hayal ürünü kurguların amacı kulübümüzü güçsüzleştirmek, camiamızı parçalamak, birlik ve bütünlüğümüze darbe vurmaktır.



HERKES YERİNİ BİLMELİ

* Trabzonspor Kulübü Başkan ve Yönetimi, genel kurulda delegeler tarafından seçilerek, teknik direktör ve profesyoneller ise atanarak göreve gelmektedir. Herkesin yerini ve konumunu bu hiyerarşiye göre konumlandırmak mecburiyetindeyiz. Çok değerli Trabzonsporlular; Bazen sonuçları beğenmediğiniz gibi kararları da beğenmeyebilirsiniz. Ama sizin Trabzonsporlu olarak göreviniz, geleceğin başarısına katkı sağlamaktır. Bu nedenle Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu öncülüğündeki Trabzonspor ailesinin aldığı her karara saygı duymamız gerektiğini, takımımıza destek olmamız gerektiğini bilmeliyiz.



NDİAYE TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Trabzonspor formasını giyerek transferini duyuran Ndiaye, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada 29 yaşındaki orta saha için anketler düzenlenirken, "Takıma çok faydalı olur" yorumları yapıldı.



ONAZİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü form tutamayan Nijeryalı Ogenyi Onazi'den kendisine takım bulması istenmişti. Ancak tecrübeli orta sahanın hâlâ bir kulüple anlaşmaması nedeniyle Trabzon yönetiminin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU